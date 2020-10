Harry, rifiuta l'invito della nonna Regina Elisabetta. "Tutta colpa di Meghan Markle"

19 ottobre 2020 a

a

a

Scacco matto alla Regina. Il principe Harry ha rifiutato l'invito della nonna, la Queen Elisabetta, che l'aveva invitato a Palazzo per discutere di questioni urgenti. Secondo alcune indiscrezioni dei tabloid britannici, però, la Sovrana avrebbe deciso di convocare solo il nipote, senza menzionare la moglie, Meghan Markle. Tra gli argomenti da affrontare ci sarebbero i lavori di ristrutturazione al Frogmore Cottage, l'ex residenza dei duchi di Sussex, probabilmente a carico dei due ex membri senior della famiglia reale. Ma anche l’attivismo politico di Harry e Meghan, che in una video intervista si sono schierati implicitamente a favore del candidato dem Joe Biden per le elezioni presidenziali di novembre. Come rivelato da Katie Nicholl, giornalista di Vanity Fair, Harry non avrebbe nessuna intenzione di volare a Londra e parlare con la nonna e infatti avrebbe chiesto di posticipare l’incontro a dopo le feste natalizie. Pare però che il rifiuto del principe sia legato soprattutto alla pandemia da Covid-19. Lui vorrebbe restare in America ancora per qualche mese ed evitare spostamenti. Secondo voci interne di palazzo, però, la Regina sarebbe delusa dalla richiesta di Harry e - neanche a dirlo - in molti credono che dietro tutto questo possa esserci lo zampino di Meghan, delusa per non essere stata invitata all'incontro.

"Quella qui non entra". Clamoroso schiaffo della Regina Elisabetta: convoca Harry e lascia Meghan fuori dalla porta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.