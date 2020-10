Coronavirus "creato in laboratorio": lo studio della virologa cinese è copia-e-incolla da un blog collegato a Steve Bannon

23 ottobre 2020 a

Li-Meng Yan è la virologa cinese che ha affermato di poter dimostrare con prove scientifiche inequivocabili che il coronavirus è stato creato in un laboratorio a Wuhan, la città che è stata l’epicentro dell’epidemia. Il suo studio è stato una delle basi su cui si è fondata un certo tipo di narrativa politica che vuole vederci chiaro sulle eventuali responsabilità del regime comunista, ma la Cnn ha scoperto che lo scoop di Li-Meng Yan altro non è che un clamoroso copia e incolla. Tutte le teorie sono state copiate integralmente da un post di un blogger anonimo presente su G News, il sito web che è collegato a Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump.

La virologa cinese rischia di uscirne malissimo da questa storia dato che il suo lavoro sul Covid che proverrebbe da un programma cinese di armi biologiche non è realmente “suo”. Cosa che d’altronde i veri esperti dicevano da tempo: “L’articolo era molto ingannevole per chi non ha un background scientifico - ha dichiarato alla Cnn Angela Rasmussen, virologa della Columbia University - perché è scritto in un linguaggio molto tecnico che lo fa sembrare un documento scientifico. Ma chiunque ha una formazione in virologia o biologia molecolare leggendolo si renderà conto che riporta delle sciocchezze. Se uno dei miei studenti avesse presentato un lavoro del genere non lo avrei mai accettato”.

