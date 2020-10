Nizza, il video dell'irruzione della polizia e la cattedrale devastata dopo la strage: immagini forti

29 ottobre 2020 a

Un orrore quello che si è consumato nella cattedrale di Notre-Dame, a Nizza, dove nella mattina di giovedì 29 ottobre un terrorista islamico ha ucciso tre persone decapitandone due. Per il sindaco della città, Christian Estrosi, non ci sono dubbi: si tratta di un attentato terroristico. Ipotesi avvalorata da quando dichiarato dallo stesso primo cittadino: "Il killer gridava Allah akbar". L'assalitore, ferito dalle forze speciali intervenute sul posto, è stato fermato e portato in ospedale. Non è chiaro ci siano altri complici. A testimoniare il repentino ingresso della polizia un video: qui si vedono quattro, tra uomini e donne, entrare nella chiesa per fermare l'attentato.

In un'altra foto, anche questa diffusa su Twitter, si vede l'interno di Notre-Dame: sedie tutte distrutte e per terra, che dimostrano la violenta colluttazione. L'assassino infatti aveva a disposizione un coltello. Sarebbe stata questa l'arma con cui una delle vittime è stata decapitata.

