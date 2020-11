Donald Trump attacca ancora Joe Biden: "Molto strano, alcuni voti sono magicamente spariti", un'altra accusa di brogli

04 novembre 2020 a

Joe Biden è passato in vantaggio nelle elezioni presidenziali americani: se dovesse confermare gli attuali dati che lo vedono vincente in Nevada, Michigan e Wisconsin, allora vincerebbe ufficialmente la corsa alla Casa Bianca. Non a caso Donald Trump ha deciso di aprire il fuoco proprio adesso su Twitter, in cui ha confermato la linea del “furto” dei democratici e quindi del ricorso alla Corte Suprema, con le elezioni che finirebbero addirittura in tribunale.

“Stanotte ero in vantaggio, spesso in maniera solida, in diversi Stati chiave - ha scritto Trump - quasi tutti quelli governati e controllati dai democratici. Poi, uno ad uno, i vantaggi hanno magicamente iniziato a sparire nel momento in cui sono stati contati i voti postali. Molto strano (scritto in maiuscolo, ndr), i sondaggisti hanno sbagliato completamente. Com’è possibile - ha rimarcato - che ogni volta che contano un voto postale questo è così devastante per percentuali e potere di distruzione?”.

Parole molto pesanti, quelle usate dal presidente in carica, che ha palesato pubblicamente un disagio che nasce dagli ultimi aggiornamenti che lo vedono avviato verso la sconfitta. Scenario che però non può essere ancora confermato con certezza, dato che le percentuali sono molto vicine in Stati determinanti quali Nevada e Michigan. Di certo c’è che la mattinata americana è stata una doccia gelida per Trump, che stanotte era andato a dormire convinto di avere ottime possibilità di essere rieletto: ma non aveva fatto i conti con il voto postale che, soprattutto nelle grandi città, è decisamente a favore dei democratici.

