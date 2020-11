Donald Trump, "l'Arizona è ancora in gioco": errore di calcolo, lo Stato chiave può tradire Joe Biden

04 novembre 2020 a

Le elezioni presidenziali americane sono entrate nelle ore decisive. Joe Biden sembra essere più vicino alla vittoria di quanto lo sia mai stato dall’inizio dello scrutinio: se dovesse confermare il vantaggio in Wisconsin e Michigan, oltre che in Nevada e Arizona, allora il candidato democratico vincerebbe la corsa alla Casa Bianca. Ma intanto è appena arrivata una notizia che darà nuovo vigore a Donald Trump: l’Arizona è considerata di nuovo contesa, dopo che Fox News la scorsa notte l’aveva già dichiarata di Biden. Si tratta di uno Stato chiave, nel quale è emerso che per un errore di calcolo dell’istituto Edison Research i voti scrutinati non sono il 99% ma “soltanto” l’86%. Quindi c’è ancora speranza per il presidente in carica di ribaltare la situazione, anche se il suo stesso staff non sembra crederci molto: Bill Stepien, capo della campagna elettorale di Trump, ha confidato di credere che Biden vincerà comunque in Arizona, anche se con uno scarto inferiore ai circa 90mila voti attuali. Pre-tattica? Di certo c’è che “The Donald” non si arrenderà in caso di sconfitta che, se si verificherà, sarà comunque molto risicata: per questo ha già annunciato che contesterà il risultato elettorale e si rivolgerà alla Corte Suprema, trascinando le presidenziali fin dentro le aule di tribunale.

