Joe Biden, i sondaggisti fanno ancora flop: niente Onda blu, "margini di vittoria strettissimi"

I sondaggisti ci ricascano. Anche questa volta le rilevazioni non sono state delle più precise. Il conteggio negli Stati Uniti su chi sarà il vincitore delle presidenziali tra Donald Trump e Joe Biden non è ancora terminato, ma una cosa è certa l'Onda blu non c'è stata. Se Joe Biden si dovesse aggiudicare la Casa Bianca sarà con margini strettissimi e battaglie legali lunghe e sanguinose. Un dato - ricorda Repubblica - ben diverso da quanto invece dichiarato dalle previsioni che vedevano la strada spianata per i democratici.

Eppure qualcosa sembra andata storta: i sondaggisti avevano assicurato di aver ricalibrato i loro modelli sul livello di istruzione, dando più peso alla popolazione bianca priva di titoli di studio e su altri dati demografici non individuati nel 2016. Ma ancora una volta si è rivelato un flop. Complici, forse, quei voti postali tanto osannati da Biden.

