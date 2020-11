Coronavirus, "nessuno mi fa il tampone". Il gesto di un uomo disperato: ingoia chiodi per farsi ricoverare. Ma poi...

15 novembre 2020 a

a

a

Una drammatica e sconcertante storia legata al coronavirus, che arriva dagli Stati Uniti, da Greenfield, cittadina in provincia di Milwaukee, Winsconsin. Un uomo di 36 anni sospettava di aver contratto il Covid dopo avere accusato alcuni pesanti sintomi influenzali, ma non riusciva a trovare nessuno che gli facesse un tampone. E così, dopo giorni di richieste, disperato, si è prestato a un gesto estremo: ha ingoiato una busta di plastica piena di chiodi con il solo scopo di farsi ricoverare in ospedale, dove non avrebbero più potuto non fargli il tampone. L'uomo si è presentato in una stazione di servizio, in preda al dolore, chiedendo di chiamare un'ambulanza. Ovvio, a quel punto, il ricovero: le sue condizioni sono stabili. E alla fine, dopo essersi ingoiato dei chiodi, il tampone gli è stato fatto: negativo, non era coronavirus.

"Come ho visto morire mio padre, non mi hanno ridato neppure la fede". Filomena, raccapricciante testimonianza sul Cardarelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.