Gareth Rees, corna al telefono. La moglie è con l'amante ma lo chiama per sbaglio: "umiliazione sessuale", finisce in tragedia

Corna e delusione profonda dietro la morte di Gareth Rees, un uomo britannico affogato nella piscina della villa di un amico a Churt, nel Surrey. La ormai ex compagna Caire l'ha chiamato per sbaglio al telefono mentre era a pranzo con la sua nuova fiamma, di cui Gareth non sapeva nulla. Secondo il New York Post che ha riportato la notizia, la donna e l'amante si sono lasciati andare a una discussione a contenuto sessuale che avrebbe letteralmente sconvolto Gareth. L'uomo, che non sapeva nuotare, avrebbe deciso di buttarsi comunque in piscina, annegando.

Caire, nel corso delle indagini, ha ammesso che la sua amena discussione con l'amante aveva contenuti "non esattamente carini" per Gareth, che ancora sperava di recuperare il loro rapporto. "Sono davvero dispiaciuta per quanto è accaduto. Poco prima con gli amici avevamo scherzato perché Gareth mi aveva mandato un messaggio in cui diceva che stava andando a fare un tuffo in piscina - ha spiegato la donna -. Non sapeva nuotare, odiava l’acqua, aveva una fobia e abbiamo pensato che stesse scherzando". Il medico legale ha ipotizzato lo stato di choc della vittima, non avendo però la certezza si sia trattato di un gesto volontario a tinte suicide.

