Alghero, matrimonio e corna: trovato la sera delle nozze a letto con un'altra

Luna di miele? No, luna di fiele. Quella che per una neo-sposa di Alghero doveva essere la notte più dolce della sua vita è diventata un incubo a occhi aperti. E la colpa è proprio del freschissimo consorte, beccato a letto con un'altra, molto vicina alla famiglia.
Uno scandaletto da film di cui oggi parla tutta la Sardegna. Il matrimonio, celebrato nella splendida località sarda con oltre duecento invitati, è ovviamente stato interrotto sul più bello. Il maritino, infatti, ha pensato bene di assentarsi durante il ricevimento e rifugiarsi nella stanza d'hotel con una parente stretta.
Corna, va a letto col prete che celebra le sue nozze: finisce in disgraziaNon si dà pace l'uomo tradito dalla moglie con il prete che solo tre mesi prima aveva celebrato davanti a Dio...
Secondo Tgcom24, forse addirittura "una sorella o una cugina della sposa". Quando la consorte, 40enne del posto, insospettita ha cercato il marito senza trovarlo, ecco arrivare la tremenda sorpresa. Salita in hotel, ha dunque trovato l'uomo, un 30enne straniero, a letto con l'amante in più che compromettenti atteggiamenti. E in quel momento è scoppiato il putiferio.
Le nozze finiscono in disgrazia: corna omosex, chi sposa questa 29enne un anno dopoUn matrimonio finito malissimo e una unione all'insegna del coraggio e dell'amore, che prosegue a gonfie vele. S...
Il ricevimento, a cui partecipano decine di parenti e amici radunati da tutta Italia, viene bruscamente interrotto dalla (comprensibile) scenata di gelosia della donna tradita, che dopo urla e insulti ha cercato di togliersi la fede in segno di spregio al fedifrago, ferendosi però alla mano. I dipendenti dell'hotel l'hanno subito soccorsa e cercato di riportare la calma, mentre gli invitati capito la malaparata hanno iniziato a defluire verso l'uscita.
La notizia è diventata ovviamente virale, oggetto di pettegolezzo in tutta la cosiddetta Riviera del Corallo e non solo. La stessa identità della terza incomoda, non a caso, è ancora oggi un giallo con le versioni più disparate (e pruriginose).