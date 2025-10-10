Alghero, matrimonio e corna: trovato la sera delle nozze a letto con un'altra

Luna di miele? No, luna di fiele. Quella che per una neo-sposa di Alghero doveva essere la notte più dolce della sua vita è diventata un incubo a occhi aperti. E la colpa è proprio del freschissimo consorte, beccato a letto con un'altra, molto vicina alla famiglia. Uno scandaletto da film di cui oggi parla tutta la Sardegna. Il matrimonio, celebrato nella splendida località sarda con oltre duecento invitati, è ovviamente stato interrotto sul più bello. Il maritino, infatti, ha pensato bene di assentarsi durante il ricevimento e rifugiarsi nella stanza d'hotel con una parente stretta.

Secondo Tgcom24, forse addirittura "una sorella o una cugina della sposa". Quando la consorte, 40enne del posto, insospettita ha cercato il marito senza trovarlo, ecco arrivare la tremenda sorpresa. Salita in hotel, ha dunque trovato l'uomo, un 30enne straniero, a letto con l'amante in più che compromettenti atteggiamenti. E in quel momento è scoppiato il putiferio.

