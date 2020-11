Donald Trump al G20: "Lavoreremo insieme ancora a lungo, cosa ci attende", leader mondiali in imbarazzo

21 novembre 2020 a

Donald Trump non si smentisce mai e riesce a catalizzare l’attenzione anche durante il summit G20: ai leader mondiali il presidente americano, che sulla carta ha perso le elezioni e dovrà lasciare la Casa Bianca a favore di Joe Biden, ha dichiarato di non vedere l’ora di lavorare con loro “per lungo tempo”, immaginando un “decennio straordinario”. L’indiscrezione arriva dal Guardian, che ha ricevuto degli audio dal summit, che si è svolto in videoconferenza a causa dell’emergenza coronavirus. Trump è stato l’unico che non ha parlato della battaglia comune al Covid ma si è soffermato soprattutto sulle questioni “domestiche”, vantandosi dell’economia e delle forze armate statunitensi e ripetendo di aver avuto un ruolo importante nei due vaccini che sono in via di approvazione. Insomma, Trump è intervenuto al G20 come se le elezioni non fossero mai esistite, lasciando di stucco tutti gli altri leader mondiali che si aspettavano un Donald pronto a congedarsi: hanno fatto male i conti perché il presidente continua a rifiutare di riconoscere la vittoria di Joe Biden, continuando a scatenare gli avvocati alla caccia di prove per i presunti brogli, la cui strada però alla lunga sembra un vicolo cieco.

