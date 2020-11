Donald Trump lascia il G20 in anticipo: "Se n'è andato a giocare a golf mentre i leader mondiali parlavano di Covid"

21 novembre 2020 a

a

a

La partecipazione di Donald Trump al G20 era incerta fino a ieri, ma alla fine il presidente americano si è collegato in videoconferenza con i leader mondiali. I quali sono rimasti di stucco quando il tycoon ha dichiarato che “è stato un grande onore lavorare con voi e attendo con ansia di farlo ancora per molto tempo”. Insomma, ha ribadito che non intende concedere la vittoria elettorale a Joe Biden e poi ha lasciato i lavori in anticipo per andare a giocare a golf. È l’indiscrezione che arriva dai giornalisti del pool della Casa Bianca, secondo cui Trump si è disconnesso dopo neanche due ore l’inizio del G20, e tra l’altro ha passato al prima ora a tweettare sulla politica interna mentre i leader mondiali discutevano della pandemia di Covid. A riguardo The Donald si è intestato il successo dei due vaccini che a breve dovrebbero essere rilasciati sul mercato globale. Secondo la Dpa, il presidente ha delegato il segretario Steven Mnuchin e il consigliere economico Larry Kudlow a seguire ai lavori, mentre lui si è spostato al solito club di golf in Virginia: domani però ci sarà per la giornata conclusiva del G20.

"Insieme ancora a lungo". Donald Trump a valanga sul G20: "Cosa ci attende", cancellato Joe Biden davanti ai leader mondiali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.