Regina Elisabetta, non solo Harry e Meghan Markle: chi "caccia" dalla cena di Natale, terremoto reale

30 novembre 2020 a

a

a

Quello di quest'anno sarà un Natale un po' diverso anche per la famiglia reale. La regina Elisabetta e il marito, principe Filippo Duca di Edimburgo, limiteranno i posti a tavola per le vacanze natalizie al castello di Windsor. Come tutti i cittadini inglesi, quindi, rispetteranno le regole imposte nella Nazione per contrastare la diffusione del Covid. Secondo il Telegraph, al cenone di Natale mancheranno - per ragioni di sicurezza - anche il principe William e la moglie, Kate Middleton. Nessuna conferma ufficiale per ora, ma per la stampa inglese questa possibilità è molto concreta (scontate le assenze di Harry e Meghan Markle). Anche perché i figli dei duchi di Cambridge, i tre nipotini della regina, metterebbero a rischio i due anziani. Elisabetta, infatti, ha 94 anni; Filippo 99. Probabilmente Sua Maestà e il marito potranno sedersi a tavola per le festività solo con altre due persone. La regina, però, sta ancora decidendo chi saranno gli ospiti e l'annuncio verrà fatto nei prossimi giorni.

"Un messaggio segreto alla Regina Elisabetta". Kate Middleton in pubblico così, il dettaglio compromettente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.