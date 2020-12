Kate Middleton mostra per errore lo smartphone alla telecamera, sullo schermo questa "roba": impazzisce il Regno Unito

01 dicembre 2020 a

Un curioso caso sta facendo "impazzire" il Regno Unito. La protagonista? Suo malgrado, Kate Middleton. Nel corso di un evento digitale incentrato sulla crescita sana dei bambini dagli zero ai cinque anni, infatti, la Duchessa rispondeva alle domande che riceveva dai genitori sul suo telefono. Solo che ad un certo punto ha girato il suo smartphone, in favor di telecamera, svelando le emoji più utilizzate. E tutto il mondo ha scoperto che si tratta delle seguenti tre: un cetriolo, la faccina che impreca e infine una ragazza che si inchina. Insomma, una Kate Middleton tutt'altro che bacchettona, così come è sempre stata dipinta. La scopriamo infatti simpatica e, volendo, anche un poco scurrile. E ci si chiede in quali contesti usi con così tanta frequenza l'emoji che raffigura un cetriolo...

