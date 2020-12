Donald Trump, gridare ai "brogli di Biden" conviene? Quanti milioni di dollari ha incassato: cifre pazzesche

01 dicembre 2020 a

Le denunce di Donald Trump su elezioni truccate e frodi sembrano aver fruttato qualche milione. Come riporta il Washington Post, infatti, il tycoon ha raccolto almeno 150 milioni di dollari per sostenere le azioni legali della sua campagna. Il presidente, di fatto, non ha mai interrotto la sua campagna elettorale e a novembre, secondo fonti del New York Times, ha fatto entrare nelle sue casse 170 milioni di dollari in totale. La maggior parte delle donazioni è andata a Save America, un nuovo comitato per le future attività politiche di Trump. Mentre una piccola parte è andata al comitato nazionale repubblicano. Ciò che ha consentito al capo della Casa Bianca un flusso così forte di donazioni è sicuramente il bombardamento di mail ai sostenitori di Trump, nelle quali si ribadiscono le accuse di frode elettorale e di una manovra messa a punto dalla sinistra per sopprimere i voti conservatori. Con l'assicurazione che i soldi dei donatori serviranno proprio per "difendere" le elezioni.

