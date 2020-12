Obama, Bush e Clinton? "Ci vacciniamo in diretta tv": pronti a tutto per dare contro a Trump

03 dicembre 2020 a

Tre ex presidenti degli Stati Uniti si faranno vaccinare in diretta per sostenere la campagna di vaccinazione anti-Covid. Si tratta di Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. La decisione, che i tre hanno preso in maniera indipendente, ha come scopo quello di sostenere gli sforzi delle autorità sanitarie, che saranno impegnate a convincere l'opinione pubblica sulla sicurezza del vaccino dopo l'approvazione dell'Fda. Freddy Ford, capo dello staff di Bush, ha riferito alla Cnn che l'ex presidente si è rivolto ad Anthony Fauci per chiedere come potesse dare il proprio contributo. Dopo l'autorizzazione che certifica la sicurezza del farmaco, "il presidente Bush si metterà in fila per farlo, e lo farà volentieri davanti alla telecamera", ha dichiarato Ford. Come riportato dalla Cnn, inoltre, anche l'addetto stampa di Clinton ha fatto sapere che l'ex capo della Casa Bianca sarebbe favorevole a farsi vaccinare pubblicamente per promuovere la campagna. E infine Obama, che in un'intervista ha dichiarato: "Potrebbe anche andare a finire che mi farò vaccinare in diretta o riprendere mentre mi vaccinano, solo per far vedere alla gente che io ho fiducia nella scienza, mentre non ho fiducia nel prendermi il Covid".

