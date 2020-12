Donald Trump, William Barr: "Nessuna prova sui brogli". La pietra tombale sulle aspirazioni del tycoon, ma Giuliani non ci sta

02 dicembre 2020 a

Uno dei fedelissimi di Donald Trump ha deciso di rompere con il presidente sul fronte dei brogli. Si tratta del ministro della Giustizia William Barr, che ha dichiarato di non aver trovato prove in grado di sostenere le tesi del tycoon. Dunque le prove su frodi elettorali così diffuse da poter cambiare l'esito delle presidenziali di novembre. "Ad oggi non abbiamo visto brogli di una tale portata da poter cambiare il risultato dell'elezione", ha detto Barr in un'intervista all'Associated Press. "Con tutto il rispetto per il procuratore generale, non c'è stata alcuna sembianza di indagine da parte del dipartimento di Giustizia - questo il commento di due legali di Trump, Rudy Giuliani e Jenna Ellis, alle dichiarazioni del ministro -. Nonostante questo, continueremo a cercare la verità attraverso il sistema giudiziario, i parlamenti degli Stati".

