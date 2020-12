Coronavirus, Margaret Keenan: la foto della prima vaccinata nel Regno Unito. Una speranza per il mondo, un filo di imbarazzo per la Ue

08 dicembre 2020 a

La signora che vedete nella foto si chiama Margaret Keenan, di Enniskillen, Regno Unito. Si tratta della prima donna vaccinata negli UK al coronavirus, alle 6.31 all'University Hospital di Coventry, nelle West Midlands, centro dell'Inghilterra, dove ha assunto il siero. Al via la campagna vaccinale della Gran Bretagna che, fuori dalla Ue, ha potuto tagliare i tempi. Una foto dall'altissimo valore simbolico: una speranza per l'Europa intera e anche un pizzico di imbarazzo per Bruxelles, imbrigliata in una burocrazia più cavillosa. Ma tant'è. "Mi sento una privilegiata", ha affermato alla Bbc, che ha trasmesso in diretta l'avvenimento. Lei, come detto, la prima in assoluto a godere del più grande programma di vaccinazione di massa mai realizzato dall'Nhs, il sistema sanitario nazionale britannico, in quello che è stato soprannominato V-Day', giorno del vaccino. Il siero somministrato è quello di BioNTech-Pfizer. La campagna vaccinale coinvolge decine di ospedali del servizio sanitario di Inghilterra, Galles e Scozia. Al momento il Regno Unito ha ricevuto circa 800mila vaccini, ma ne ha preordinati solo dalla Pfizer 40 milioni, destinati nei prossimi mesi a garantire la prima dose e il richiamo a 20 milioni di persone. La battaglia finale al coronavirus è finalmente iniziata?

