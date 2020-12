Donald Trump, la foto sconcertante: come si è presentato tra decine di militari, scandalo negli Usa

13 dicembre 2020 a

Una foto scatena la polemica. Nel mirino, ancora una volta, Donald Trump. Siamo all'Accademia militare di West Point, dove il presidente degli Stati Uniti, in tribuna allo stadio, ha presenziato a una partita di football. Il punto è che lo ha fatto senza indossare la mascherina, al contrario di quanto facevano le decine di cadetti che lo circondavano. Immagini, ammettiamolo, abbastanza impressionanti: tutti mascherinati, tranne lui. Ovvie, insomma, le accuse: il tycoon dà il cattivo esempio. Soprattutto alla luce del fatto che Trump, il Covid, se lo è fatto. E considerato anche il fatto che nelle scorse settimane la Casa Bianca si è trasformato in un vero e proprio focolaio. Immagini che hanno scatenato una pioggia di tweet contro il presidente: "Indossa la mascherina e smettila di mettere i nostri giovani militari in pericolo", rimproveravano a The Donald.

