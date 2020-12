Coronavirus, la sottosegretaria Eva de Bleeker pubblica per sbaglio i prezzi del vaccino: imbarazzo a Bruxelles

N.C 19 dicembre 2020 a

I Paesi dell'Unione europea pagheranno 12 euro a dose per il vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Pfizer e BionTech e 18 dollari a dose per quello di Moderna. Sono i prezzi riportati dal giornale fiammingo Het Laatste Nieuws, che ha pubblicato lo screenshot di un tweet della sottosegretaria al Bilancio belga, Eva de Bleeker, la quale ha lanciato i prezzi in rete per errore. La sottosegretaria ha poi cancellato il tweet, ma Hln lo ha screenshottato e lo ha pubblicato. Per l'eurodeputato Peter Liese (Cdu Germania), responsabile per la Salute del gruppo Ppe, i prezzi riportati nel tweet pubblicato da Hln sono «realistici». Secondo la tabella, il vaccino Oxford/AstraZeneca è il più economico (1,78 euro a dose). Per Curevac sono 10 euro a dose, per Sanofi/Gsk 7,56 euro a dose, per Johnson&Johnson 8,5 dollari a dose. I prezzi finora erano rimasti riservati, anche perché la Commissione sta ancora negoziando un contratto con Novavax.

A innescare la diffusione dei prezzi, che finora erano rimasti riservati, così come sono tuttora segreti (non agli Stati membri, ma all'opinione pubblica) i contratti di preacquisto siglati dalla Commissione Ue con le case farmaceutiche, è stato un bisticcio via Twitter, tutto in fiammingo, tra la De Bleeker, che milita nell'Open Vld, un partito fiammingo liberaldemocratico, e i rivali dell'N-Va (Nieuw Vlaamse Alliantie), indipendentisti di centrodestra, oggi all'opposizione. L'N-Va, ricostruisce il Brussels Times, aveva sostenuto che il governo federale non aveva stanziato soldi per i vaccini nel 2021. La De Bleeker ha replicato, via social, che quest'anno il governo ha stanziato 297 mln di euro, più 500 mln per l'anno venturo. Presa dalla vis polemica nel rispondere agli avversari politici, come accade usando i social, la De Bleeker non si è limitata a fornire la cifra totale, ma l'ha accompagnata, puntigliosamente, con le cifre relative ad ogni vaccino, in una tabellina. «Sono stata troppo trasparente», ha ammesso la politica. Ormai la frittata era fatta.

