Coronavirus mutato, la versione ultra-contagiosa è già passata dalla Gran Bretagna all'Olanda

20 dicembre 2020

La versione ultra-contagiosa del coronavirus ha già attraversato la Manica: per questo l'Olanda ha sospeso i voli passeggeri dal Regno Unito. temendo che il "ceppo dominante" del virus Sars-CoV-2 possa diffondersi nel Paese come giò fatto in Gran Bretagna. Il virus mutato ha una trasmissibilità maggiore "fino al 70% in più" della variante fin qui più diffusa.



Le autorità olandesi, spiega il Corriere della Sera, hanno confermato di aver isolato sul territorio dei Paesi Bassi "almeno un caso della stessa variante del virus", che ha costretto il governo di Boris Johnson a ricorrere a un nuovo lockdown. L'allarme è arrivato all'Oms, che ha fatto sapere di essere in "stretto contatto" con le autorità di Londra. Secondo il direttore medico del governo britannico, Chris Whitty, e il consigliere scientifico capo, Patrick Vallance, la variante inglese contiene "23 differenze di codice" rispetto alla sequenza standard: a una maggior trasmissibilità fino a oggi non corrisponderebbe una maggiore letalità.

