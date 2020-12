Grande Fratello Vip, "dovevano prenderlo di notte". Signorini, la più pesante delle accuse

20 dicembre 2020 a

"Dovevano prenderlo di notte". Filippo Nardi squalificato dal Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ma non basta. La frase vergognosa su Maria Teresa Ruta ("Quanto mi date per strofinargli i genitali sulla fronte?") ha scatenato un putiferio, ma "a scoppio ritardato", accusa Salvo Veneziano. L'ex concorrente del primo storico Grande Fratello e della versione Vip era stato squalificato per altre frasi giudicate oltraggiose nei confronti di una concorrente.



Intervistato da Non succederà più su Radio Radio ora attacca autori e Signorini: "Hanno sbagliato ad aspettare ieri. Era una settimana che aveva questa tarantella in bocca. Dovevano prenderlo di notte come hanno fatto con me, e sembrava che avessi ammazzato qualcuno. Francesco Oppini ha detto cose gravissime ed è stato giustificato. Lì mi sono molto offeso. Perché lui è stato condonato dal conduttore dicendo che è un bravo ragazzo e che si comporta bene con la sua donna? Perché io come mi comporto con la mia donna?". "Perché lui sì e io no? - conclude su Nardi -. Quando vedo che ci sono due pesi e due misure io parto in quarta sui social. La cosa più assurda è stato vederlo ieri non mortificato".

