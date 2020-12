Donald Trump, "scenari che fanno paura". L'indiscrezione: "Non lascia la Casa Bianca il giorno del giuramento di Biden"

22 dicembre 2020 a

Donald Trump non vuole lasciare la Casa Bianca. È quanto lui stesso avrebbe confidato a consiglieri esterni, secondo la Cnn. Il tycoon non molla e continua a escogitare piani per rovesciare il risultato delle presidenziali del 3 novembre, da cui è uscito vincitore il dem Joe Biden. A un gruppo di consiglieri esterni della White House, dunque, il presidente uscente avrebbe rivelato di non voler lasciare il palazzo presidenziale il giorno del giuramento di Biden, il 20 gennaio. E la gran parte dei consiglieri ufficiali sarebbe fortemente preoccupata dalle sue prossime mosse.

"Ci sono scenari che fanno davvero paura", avrebbe ammesso un funzionario dell'amministrazione, ribadendo come Trump, col sostegno di alcuni deputati e senatori, sarebbe determinato a creare il caos in Congresso il 6 gennaio, quando si dovranno contare ufficialmente i voti dei grandi elettori che hanno dato la vittoria al dem. Ecco perché già da qualche giorno il tycoon starebbe ricevendo nello Studio Ovale e sentendo al telefono diversi personaggi come l'avvocatessa cospirazionista Sidney Powell, il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, il suo ex stratega politico Steve Bannon, il falco consigliere al commercio Peter Navarro.

