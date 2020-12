Coronavirus, allarme da Israele, il ministro della Salute: "E' arrivata la terza ondata, lockdown inevitabile"

22 dicembre 2020 a

“È arrivata la terza ondata di coronavirus in Israele e un nuovo lockdown appare inevitabile”. Queste parole, che fanno pensare a un incubo ormai senza fine, sono state pronunciate dal ministro israeliano della Salute, Yuli Edelstein. Secondo lui, le misure messe in campo finora non hanno dato i risultati sperati e "non c'è scampo" da un altro confinamento. Edelstein ha spiegato che ci vorranno dai due ai tre mesi affinché il programma di vaccinazione abbia effetto. E poi ha aggiunto: “Siamo in una situazione critica. Abbiamo sprecato tempo prezioso e il livello delle infezioni è tale che non abbiamo altra scelta che andare in lockdown. Abbiamo raggiunto un tasso di positività di oltre il 5 per cento e il tasso di riproduzione si attesta all'1,3. Va detto, siamo entrati nella terza ondata".

