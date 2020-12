Melania Trump? Non proprio: la copertina che fa sbroccare The Donald, parole pesantissime e Michelle Obama demolita

28 dicembre 2020 a

a

a

Uno degli ultimi sfoghi del Donald Trump presidente degli Stati Uniti. La ragione? Il fatto che il mondo della moda abbia a lungo snobbato Melania Trump, che The Donald definisce su Twitter "la migliore first lady di tutti i tempi". Trump su Twitter rilancia un articolo di Breibart dal titolo: "I media snob del fashion hanno tenuto lontana dalle loro copertine la first lady più elgante della storia americana". Insomma, per lei mai una copertina sui grandi magazine della moda nel corso dei quattro anni trascorsi alla Casa Bianca, le stesse prime pagine che invece collezionava a iosa quando era una modella. Al contrario, Michelle Obama nei suoi otto anni alla Casa Bianca è finita sulle copertine di riviste di moda almeno 12 volte. Una disparità che Donald non ha gradito, affatto.

"Mi faccio il c*** ma non me ne frega niente". Melania Trump, l'audio rubato: ma quale Natale? Disastro alla Casa Bianca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.