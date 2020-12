Melania Trump preoccupata per il figlio Barron dopo la sconfitta di Donald

11 dicembre 2020 a

Melania Trump è pronta a fare le valigie. L'ex first lady "vuole solo tornare a casa", stando a quanto riportato da una fonte alla Cnn. La bellissima moglie di Donald Trump, a differenza del marito, sembra essersi rassegnata al voto delle elezioni presidenziali che ha visto la vittoria di Joe Biden. La famiglia del tycoon tornerà dunque in Florida. Qui la coppia più famosa degli Stati Uniti dovrà fare i conti con un'area, quella riservata a The Donald e famiglia nel club di Palm Beach, ben più piccola del maxi-appartamento su diversi piani a Manhattan.

Ma Melania sarà impegnata anche dietro al figlio. Il 14enne Barron terminerà l'anno scolastico in Florida e non nell'istituto del Maryland che ha frequentato negli ultimi 3 anni. Non solo, perché l'ex modella, secondo Il Messaggero, ha anche in conto un libro. L'ex first lady - secondo fonti informate - sta pensando a un libro illustrato di fotografie incentrato sulla storia dell'ospitalità alla Casa Bianca, oppure sui progetti di design che ha completato mentre era nella White House.

