Terremoto in Croazia, tremano anche Veneto, tutto il Nord-Est e Milano: magnitudo 6.3

29 dicembre 2020 a

Un forte terremoto, di magnitudo 6.3, è stato registrato in Croazia e avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica da Trieste all'Abruzzo. Lo riferisce l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato individuato a pochi chilometri da Zagabria. Il sisma è stato avvertito anche in tutto il Nord Italia e in città come Milano, Bologna, Padova e Verona. Insomma, una forte scossa percepita benissimo in tutto il Nord Est ma anche fino al Ravennate e a nord di Napoli.

Si tratterebbe del terremoto più forte nella storia della Croazia. Stando alle prime informazioni i danni sarebbero ingenti; ancora non ci sono indicazioni su eventuali vittime. In Italia, al contrario, paura e cittadini nelle strade, anche se per il momento non si registrano né feriti né danni.

