Meghan Markle, il gesto segreto (e proibito ai reali) del principe Harry: scoperti dai fotografi

29 dicembre 2020 a

a

a

In attesa di capire che cosa succederà con la cosiddetta Megxit, ovvero l’uscita del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle dalla famiglia reale inglese, nelle scorse ore è diventata virale sui social un post che svela un segnale d’amore segreto utilizzato dal principe. I fotografi hanno infatti scoperto che Harry fa esattamente lo stesso gesto di sua madre, Lady Diana, che in uno scatto di una parata a inizio anni ’90 lo teneva per mano dietro le spalle. Niente di strano, se non fosse che ai reali è vietato tenersi per mano in pubblico: ma a Lady Diana non è mai interessato e lo stesso vale per suo figlio Harry, che è stato “beccato” proprio nella stessa stretta della madre. Nel frattempo i tabloid inglesi si stanno occupando dell’ultimo caso relativo alla Megxit, che sarebbe dovuta avvenire il 31 marzo 201: il principe e sua moglie pare che abbiano chiesto una proroga di un altro anno per decidere se rendere definitiva o meno la loro vita da “persone comuni”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.