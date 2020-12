Annalisa Chirico contro Macron: "C'è lui con la Merkel e la Cina, Italia esclusa. Ma che Europa è questa?"

31 dicembre 2020 a

a

a

“Che Europa è questa?”. Se lo chiede Annalisa Chirico dopo aver pubblicato l’immagine della videoconferenza tra Xi Jinping, Ursula von der Leyen e Angela Merkel, con la presenza irrituale di Emmanuel Macron. “All’accordo per gli investimenti con il regime europeo sono presenti le istituzioni più il presidente francese, invitato speciale. Italia esclusa. Ma l’Europa è l’Europa, non un governato franco-tedesco”, ha commentato la Chirico, sottolineando l’infrazione del protocollo europeo da parte di Macron, non aveva alcun motivo per essere presente (mentre la Merkel sì perché è presidente di turno del consiglio Ue). L’intesa europea con la Cina è un evento storico, che arriva dopo sette anni di trattative: Repubblica però parla di un Giuseppe Conte “estremamente irato per lo smacco” di Merkel e Macron. Insoddisfazione che è palese pure nelle parole di Ivan Scalfarotto, il sottosegretario agli Esteri che al Corsera ha dichiarato che siamo dinanzi a “un’intesa con luci e ombre”, difendendo una “grande sorpresa” la presenza “irrituale” di Macron: “Avere lui, la scelta di un suolo paese sugli altri 26, non credo si giustifichi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.