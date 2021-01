Donald Trump, colpo di scena a Capodanno. Lascia i 500 invitati del party in Florida, "torna a Washington per il ribaltone"

01 gennaio 2021 a

a

a

Donald Trump ha lasciato i 500 invitati del mega party di Capodanno per risolvere una questione urgente. Il presidente uscente è partito in anticipo dalla residenza di Mar-a-Lago in Florida lasciando a Melania le redini della festa di inizio anno. È andato a Washington con un solo obiettivo: coordinare via telefono e via Twitter quello che appare come l’ultimo tentativo di ribaltare l’esito delle elezioni di novembre. Il 6 gennaio, infatti, il Congresso si riunisce in sessione congiunta per la conta finale dei voti del collegio elettorale. In quell’occasione senatori e deputati hanno due ore di tempo per dissentire dal risultato. E c’è già qualcuno che si dice pronto a farlo: Josh Hawley, giovane senatore del Missouri con ambizioni presidenziali, che ha affermato di voler contestare ufficialmente la vittoria di Joe Biden. Questo significa che al Senato, dove i repubblicani hanno la maggioranza, ciascuno dovrà pronunciarsi e il partito si spaccherà: pro o contro Trump. Il capogruppo Mitch McConnell ha già fatto capire da che parte deve andare l’Aula, dicendo pubblicamente che Biden è il nuovo presidente degli Usa. Intanto acquista sempre più importanza la partita in Georgia, dove il 5 gennaio si concluderanno le elezioni per il controllo di due seggi da cui dipenderà la maggioranza in Senato. Se restasse in mani repubblicane, sarebbe un grande freno per la presidenza Biden.

Sapete cosa farà Trump nel giorno di Biden? Altro che "cambio della guardia", la voce: umiliazione politica alla Casa Bianca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.