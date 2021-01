Donald Trump e la causa contro il suo vice Pence? Salta tutto, bloccato il ribaltone contro Biden

02 gennaio 2021 a

Diventa sempre più irrealizzabile il progetto di Donald Trump di ribaltare l’esito delle elezioni del 3 novembre, che hanno regalato la vittoria a Joe Biden. Il giudice federale Jeremy Kernodle del Texas, infatti, ha respinto la causa intentata dal deputato Louie Gohmert e da altri repubblicani dell'Arizona per costringere il vicepresidente Mike Pence a interferire nel risultato delle presidenziali, perse da Trump. Secondo il giudice, però, nessuno di loro aveva l’autorità per citare Pence in giudizio. Il loro obiettivo era quello di rovesciare l’esito delle elezioni sfruttando accuse non provate di frode di massa e sostenendo che il dem Biden sia stato eletto illegalmente.

