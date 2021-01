Alieni, il prof di Harvard Avi Loeb: "Sono tra noi dal 2017, ecco la prova". Una sconvolgente "dimostrazione"

04 gennaio 2021 a

Gli alieni sono sulla terra, in mezzo a noi, già dal 2017. Lo sostiene un professore di Harvard, Avi Loeb. Tre anni fa, infatti, è apparso un oggetto non identificato – soprannominato Oumuamura – che ha destato l’attenzione dei più curiosi. Proprio quell’oggetto sarebbe stato il primo segno inviatoci dai visitatori extraterrestri, stando a quanto riporta Loeb nel suo nuovo libro, Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth. "Cosa sarebbe successo se un uomo delle caverne avesse visto un cellulare? Avendo visto pietre tutta la vita, avrebbe pensato ad una pietra scintillante. Certa gente non vuole discutere della possibilità che ci siano altre civiltà là fuori, credono che siamo speciali e unici. Io credo che sia un pregiudizio che dobbiamo abbandonare", ha dichiarato l’uomo in un'intervista al New York Post.

