Nostradamus, "il peggio deve venire dopo il Covid". Cosa succederà nel 2021: sciagura impensabile

07 gennaio 2021

a

a

Previsioni e profezie lasciano sempre il tempo che trovano, eppure piacciono sempre a tanta gente anche solo per avere un argomento assurdo di cui discutere. Ebbene, per il 2021 non potevano mancare le profezie di Nostradamus, l’astrologo francese che circa cinque secoli fa scrisse una serie di quartine in rima che, secondo i più affascinati da queste teorie, avrebbero predetto eventi catastrofici quali l’ascesa di Hitler, l’attacco alle Torri gemelle, lo sbarco sulla Luna. Ovviamente anche per il 2021 secondo Nostradamus l’umanità non potrà dormire sonni tranquilli: il peggio infatti secondo l’astrologo non sarebbe finito, con l’anno nuovo che si preannuncerebbe drammatico a partire da una carestia che si abbatterà sul mondo intero. Chissà che non possa essere una conseguenza della pandemia di coronavirus, che secondo l’Onu lascerà strascichi socio-economici devastanti, ma una carestia nel 2021 sembra un po’ azzardata anche per gli standard di Nostradamus. Non che le altre profezie siano meno improbabili quanto assurde: secondo l’astrologo dovremmo temere una tempesta solare, un terremoto in California, un asteroide che potrebbe colpire la terra. L’unica previsione positiva riguarda lo sbarco sulla Luna, con il 2021 che dovrebbe essere l’anno buono per colonializzarla e gettare le basi per un futuro turismo spaziale alla portata dell’uomo.

