Melania Trump, sospetto dopo l'assalto al Capitol Hill: "È scomparsa, è rimasta in silenzio"

Le rivolte del 6 gennaio negli Stati Uniti hanno scosso anche la famiglia di Donald Trump. L'assalto al Congresso da parte dei sostenitori del tycoon, hanno messo in una posizione difficile il presidente americano uscente. Per molti infatti Trump avrebbe aizzato i suoi fan. Motivo questo per cui l'entourage di Joe Biden starebbe già pensando a pesanti conseguenze nei suoi confronti.

"25esimo emendamento", per Trump è finita? Raffica di dimissioni e una voce pesantissima: chi lo sostituisce

Ma la domanda che si pone Tuttosport.it è un'altra: "Dov'è finita Melania Trump". Per il sito di informazione sportiva la fu First Lady sarebbe sparita da giorni: "È rimasta in silenzio - si legge - da quando i sostenitori del presidente Trump hanno preso d'assalto l'edificio del Senato a Washington DC". E ancora: "Preoccupazione per Melania".

