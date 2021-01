Alieni, "pubblicati i report segreti": gli Usa fanno sul serio, chi può nascondersi dietro ai "dischi volanti"

15 gennaio 2021 a

John Greenewald Jr. è un ostinato cacciatore di Ufo che, a furia di martellare la Cia di richieste, è riuscito a ottenere quasi tremila pagine di report stilati dagli agenti segreti americani dagli anni ’50 fino ad oggi. Lo scrive Repubblica, che dà conto del fatto che i documenti sono consultabili in rete sul sito The Black Vault, fondato appunto dal cacciatore di Ufo. Il quale ha subito dovuto mettere in chiaro che ovviamente la stragrande maggioranza dei report non è verificata: altre parti sono invece illeggibili o oscurate, ma si riesce comunque a percepire l’esistenza di scenari a dir poco inquietanti. Tra sfere colorate, meduse luminose e dischi volanti è stato avvistato di tutto nell’ultimo secolo: qualcuno potrebbe pensare che si tratti di roba da telefilm, ma intanto gli Stati Uniti ultimamente sembrano aver preso piuttosto sul serio la faccenda. Lo scorso dicembre, infatti, la commissione Intelligence del Senato ha chiesto a Pentagono e Difesa di redigere un rapporto entro sei mesi e di cercare “qualsiasi legame con governi stranieri ostili”, lasciando intendere che più che degli alieni la preoccupazione è semmai rappresentata da “forze straniere” che potrebbero nascondersi dietro ai “dischi volanti”.

