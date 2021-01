Congresso Usa, "evacuata l'area per minacce esterne": panico durante le prove dell'insediamento di Joe Biden

18 gennaio 2021 a

a

a

“Minacce al Campidoglio, evacuate l’area durante le prove generali dell’Inauguration Day”. È la flash news che arriva dal Tg di La7, che dà conto della grande tensione che c’è a Washington in vista del giuramento del presidente eletto Joe Biden. L’attenzione è massima da parte delle forze dell’ordine, con migliaia di militari che bloccano le strade intorno a Capitol Hill, e non potrebbe essere altrimenti dopo l’assalto avvenuto lo scorso 6 gennaio. Stavolta a far scattare l’allarme è stato un incendio scoppiato nelle vicinanze: per un eccesso di sicurezza è stata immediatamente evacuata l’area, proprio nel bel mezzo delle prove generali per l’inaugurazione di mercoledì. I servizi segreti americani hanno avvertito una “minaccia esterna alla sicurezza” e quindi hanno temporaneamente chiuso l’accesso al Campidoglio.

Un secco "no". Melania Trump, brutale schiaffo alla moglie di Joe Biden: scandalo negli Usa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.