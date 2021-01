Covid, turisti senza mascherina a Bali. La sconcertante "punizione corporale", umiliati in pubblico

23 gennaio 2021 a

Due turisti sono stati sorpresi senza mascherina e per questo sono stati puniti con 50 flessioni. E' successo a Bali, in Indonesia, dove le autorità hanno ormai reso obbligatorio l'uso del dispositivo di protezione da qualche mese, vista la violenta ondata di Covid. Nonostante questo, però, negli ultimi giorni decine di stranieri sono stati ripresi senza mascherina, come ha spiegato il funzionario della sicurezza Gusti Agung Ketut Suryanegara. Più di 70 persone hanno pagato una multa di 100mila rupie (7 dollari), altre 30 hanno affermato di non avere i soldi. E quindi è stato ordinato loro di fare flessioni. Una punizione alquanto insolita. In particolare, chi non indossava una mascherina ne ha dovute fare fino a 50, quelli che ne indossavano una in modo sbagliato sono stati puniti con 15. Sono già diventati virali i video che mostrano turisti in maglietta e pantaloncini o solo con costume da bagno costretti dagli agenti a fare le flessioni.

