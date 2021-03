Meghan Markle e il principe Harry sono spendaccioni? Ecco quanto hanno sul conto corrente secondo la rivista Forbes

06 marzo 2021 a

Meghan Markle e il principe Harry sono un po' troppo spendaccioni, stando alla stima del loro patrimonio dopo la cosiddetta Megxit, la tanto discussa uscita dalla famiglia reale in nome di una maggiore privacy. A fare i conti in tasca alla coppia è la rivista economico-finanziaria Forbes. Stando a quanto riporta il giornale, il secondogenito di Carlo e Diana avrebbe ereditato circa 10 milioni di dollari dalla madre (quasi 8,5 milioni di euro).

Dall'altra parte Meghan Markle, grazie alla carriera di attrice negli Stati Uniti, nel tempo è riuscita a mettere sul suo conto circa due milioni di dollari (quasi 1,7 milioni di euro). La rivista è andata a vedere quanto hanno speso i due dopo l'uscita dalla Royal Family. Nel dettaglio, Meghan e Harry avrebbero speso quasi 15 milioni di dollari (circa 13,6 milioni di euro) per la lussuosa villa comprata a Santa Barbara in California, dove adesso vivono col primogenito Archie in attesa del secondo figlio. Cinque milioni per la casa sarebbero già stati sborsati, mentre il resto sarà versato sotto forma di mutuo.

Al momento, secondo Forbes, i due disporrebbero di circa cinque milioni di dollari. Una cifra non da poco, ma comunque irrisoria rispetto al patrimonio della nonna del principe Harry, la Regina Elisabetta, che invece avrebbe a disposizione ben 500 milioni di dollari, pari a quasi 420 milioni di euro. La rivista, però, prevede che il patrimonio dei duchi di Sussex aumenterà molto presto grazie ai ricchissimi accordi firmati da Harry e Meghan per la produzione di documentari, lungometraggi, spettacoli per bambini e podcast. Alcune delle aziende con cui hanno firmato sono Netflix e Spotify. Ecco allora che nei prossimi mesi dovrebbero arrivare a raggiungere una cifra pari a 18 milioni di dollari (oltre 15 milioni di euro).

