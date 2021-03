Regina Elisabetta, il principe Filippo sta morendo? L'ultimo inquietante regalo: indizio decisivo?

07 marzo 2021 a

Un regalo inquietante per la Regina Elisabetta. A corte sono arrivati due cuccioli di corgi, la razza canina più amata dai Windsor, per rallegrare le giornate alla 94enne regnante rimasta sola a causa del ricovero del consorte, il principe Filippo. Un gesto da leggere in due modi: un dolcissimo riempitivo "d'affetto", in attesa del ritorno a casa del Duca d'Edimburgo, o un modo altrettanto tenero per preparare la Regina alla vedovanza.

Le condizioni di salute di Filippo, ricoverato da 20 giorni, continuano a tenere in ansia la famiglia e il Paese. Sottoposto con successo a un intervento al cuore al St Bartholomew' s Hospital nella City, il meglio per la cardiochirurgia in tutta la Gran Bretagna, e ora "in lento miglioramento" al King Edward VII, dov'era già in cura per un'infezione slegata dal Covid.

La Regina aveva perso i suoi ultimi amatissimi corgi diversi mesi fa: prima Willow, nel 2018 (era apparsa anche in un episodio della saga di James Bond), quindi Whisper e Vulcan. Ora i nuovi cuccioli, che serviranno a farle dimenticare anche le amarezze aggiuntive "regalatele" dal nipote Harry e sua moglie Meghan Markle, che hanno scelto una intervista niente meno che con Oprah Winfrey per spiattellare in faccia al mondo tutti i segreti di Buckingham Palace.

