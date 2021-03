Coronavirus, un neonato di 37 giorni muore per Covid-19 ad Atene: il caso scuote la Grecia

08 marzo 2021 a

In Grecia, a causa del Covid, è morto un neonato nato appena 37 giorni fa. Si tratta della più giovane vittima legata al virus nel Paese. Il bimbo è deceduto oggi 8 marzo, all’ospedale pediatrico Agia Sofia. Nella struttura sanitaria era attaccato ad un respiratore. Il caso del contagio del piccolo era stato reso noto la settimana scorsa dal ministro della Sanità Vassilis Kikilias. Il bambino non era affetto da nessun'altra patologia e avrebbe contratto il Covid-19 pochissimi giorni dopo la nascita sviluppando ben presto sintomi gravi come difficoltà respiratorie acute e polmonite. A trasmettere il coronavirus al neonato - secondo una emittente greca - potrebbero essere stati i genitori o i suoi fratelli maggiori, tutti risultati positivi al test e tutti fortunatamente in buone condizioni di salute.

Durante una riunione sulla situazione dell'epidemia in Grecia il ministro Kikilias aveva spiegato: "Sto seguendo quotidianamente, dal 19 febbraio, lo stato di salute di un bambino di soli 24 giorni, ricoverato nell'unità di terapia intensiva. E' un'anima piccola, innocente, che combatte per la vita, i medici fanno quello che possono e desideriamo che tutto vada bene". Il 29 maggio 2020 invece c’era stata un altro caso di un neonato deceduto a causa del virus., questa volta in Svizzera e lo aveva annunciato in una conferenza stampa Stefan Kuster, il neo direttore della divisione Malattie trasmissibili dell’Ufsp della Confederazione elvetica.

Il piccolo del cantone di Argovia avrebbe contratto il virus all'estero, secondo quanto riportarono i media svizzeri, e sarebbe morto al Kinderhospital di Zurigo. Positivi erano risultati anche i due fratellini, uno che frequenta la scuola materna e l'altro le elementari. E questo aveva fatto scattare la quarantena per 70 persone che erano venute a contatto con i bambini.

