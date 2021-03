Meghan Markle e Harry, la frase razzista sulla "pelle nera?". Voci sul principe Carlo, terremoto e colpo di grazia alla famiglia reale

12 marzo 2021 a

L'onda lunga dell'intervista di Meghan Markle e del principe Harry a Oprah Winfrey continua a farsi sentire. Il trambusto nel Regno Unito e in tutto il mondo è ben lontano dall'essere terminato. Nelle ultime ore la violazione del protocollo da parte del principe William, che intercettato di cronisti in un'occasione pubblica ha disobbedito al diktat reale che impone il silenzio e si è sfogato: "La nostra famiglia è tutt'altro che razzista". Una replica a Meghan e Harry, che hanno raccontato dei timori che circolavano all'interno dei Windsor relativi al colore della pelle che avrebbe potuto avere il piccolo Archie.

William, inoltre, ha confermato di non aver ancora sentito Harry dopo l'intervista, ennesima conferma al fatto che il rapporto tra i due sia da tempo e definitivamente compromesso. E, ovviamente, continua a tenere banco la questione della "pelle nera". Meghan Markle infatti non ha fatto nomi: chi è il razzista a corte? Chi è l'esponente "di alto rango" che avrebbe confidato a Harry i timori che circolavano relativi alla pelle di Archie? Di certezze non ce ne sono, ma i bookmaker britannici sono scatenati. E il verdetto è chiarissimo: secondo loro, il principale indiziato per la poco ambita corona di "razzista reale" sarebbe il principe Carlo, padre di Harry e William.

Insomma, Carlo il più quotato. Ma vi sono altre due "piste". Il secondo nome più quotato è quello della principessa Anna, di 70 anni; terza piazza, infine, per il 57enne principe Edoardo, ultimogenito della Regina Elisabetta. Soltanto uno dei figli della sovrana è stato escluso dai bookmaker: si tratta del 61enne Andrew. Ma la sua esclusione è dovuta soltanto al fatto che, per l'amicizia con Jeffrey Epstein, accusato di pedofilia, è stato messo ai margini dalla famiglia reale, che gli ha di fatto proibito la vita pubblica. Insomma, Andrew non avrebbe più alcun contatto col nipote Harry e per questo viene tagliato fuori dai poco ambiti giochi.

