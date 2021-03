Meghan Markle, il video "censurato" dell'intervista bomba: "Quando cambia cognome", ombre nere sulla sua famiglia

12 marzo 2021 a

Un video inedito su Meghan Markle è stato pubblicato a soli tre giorni dalla messa in onda dell'intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey. La rete americana Cbs, infatti, ha postato sul proprio profilo Instagram un frammento inedito del colloquio tra la duchessa di Sussex e la giornalista. L'ex attrice americana, in particolare, ha rivelato un gesto che l'ha ferita nel profondo e che coinvolge uno dei membri della sua famiglia.

Al centro della conversazione il rapporto travagliato tra la Markle e suo padre Thomas. Rapporto interrotto dopo che lui rilasciò un'intervista ai tabloid prima del matrimonio della figlia col principe Harry. "Gli dissi 'Ho solo bisogno che tu me lo dica. E se mi dici la verità, possiamo aiutarti'. E non è stato in grado di farlo. Mi ha tradita", ha raccontato Meghan. Il padre, infatti, si lamentò coi giornalisti del fatto che la figlia lo ignorasse e trascurasse.

Rapporto difficile anche con la sorellastra Samantha: "Ha cambiato il suo cognome in Markle solo quando ho iniziato a uscire con Harry. Quindi penso che questo dica abbastanza", ha spiegato Meghan alla Winfrey. Intanto è arrivata anche la risposta piccata della cognata della Markle, Kate Middleton, all'intervista dei duchi di Sussex. Riferendosi al famoso litigio pre-matrimonio, quando lei avrebbe fatto piangere Meghan, ha detto: "Stavamo cercando di capire qualcosa in più sui vestiti delle damigelle, quello che è successo non sarebbe dovuto essere un motivo di così grande screzio tra noi... Nessuno dei membri della famiglia è mai stato geloso di lei".

