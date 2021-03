Emmanuel Macron fatto fuori? Sondaggi, terremoto all'Eliseo: impensabile, chi gli soffierà il posto

13 marzo 2021 a

a

a

Marine Le Pen cresce nei sondaggi, avvicinandosi sempre più all'attuale presidente francese Emmanuel Macron. Secondo l’ultima inchiesta dell’istituto di sondaggi Eliabe, il 48% dei francesi ritiene che lei possa vincere le presidenziali. Mentre le proiezioni sul ballottaggio per l'Eliseo indicano che la Le Pen otterrebbe il 47% dei consensi. A quel punto nella battaglia tra lei e Macron lo scarto sarebbe minimo. Alle prossime presidenziali del 2022 in Francia, quindi, i cittadini non avranno solo il macronismo come opzione a disposizione.

"Salvini, voci di corridoio da Bruxelles". Ribaltone Lega, il giorno della svolta: strada pianata verso Palazzo Chigi

Ma a cosa si deve l'alta percentuale dei consensi della Le Pen? Come scrive La Stampa, la presidente del Rassemblement National è diventata più moderata su temi cruciali come l'ambiente, l'Europa e l'immigrazione. Lei stessa ha detto di voler proporre un progetto "ragionevole" per le prossime elezioni, con l'intento di "rassicurare i francesi che hanno ascoltato troppe cose false e caricaturali su di me". E così in un incontro di due ore con i giornalisti giovedì scorso, Marine Le Pen è apparsa calma e sorridente.

"Cambio di strategia, non di casacca". Salvini e Giorgetti, un tour europeo per suggellare il patto della svolta leghista

A dimostrazione del fatto che la deputata francese si sia decisa a cambiare passo c'è anche il modo in cui ha criticato Macron negli ultimi tempi. La Le Pen, infatti, ha puntato il dito contro il presidente francese per la gestione della pandemia e dei vaccini, ma lo ha fatto senza esagerare e soprattutto non sposando mai le posizioni no vax.

Il suo obiettivo, come riporta la Stampa, è quello di attrarre una destra più moderata. Basti pensare, per esempio, che in passato sosteneva la sospensione immediata del trattato di Schengen; adesso ritiene che vada fatto solo per gli stranieri che risiedono nei Paesi che vi aderiscono.

"Secondo voi vado con la Merkel?". Salvini stoppa le voci sulla Lega e il Ppe: altro che "svolta europeista"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.