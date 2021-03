Vladimir Putin replica a Joe Biden: "Io un killer? Si è visto allo specchio. Gli auguro buona salute"

18 marzo 2021 a

Si è fatta attendere la risposta di Putin alle accuse di Joe Biden. Il presidente russo, alla definizione di "assassino", ha preferito sorvolare: "Quando giudichiamo altre persone, o anche altri Stati, altre nazioni, guardiamo noi stessi in uno specchio. Vediamo noi stessi - ha commentato durante un incontro online con rappresentanti della Crimea -, perché trasferiamo sempre sull’altra persona ciò che siamo". Lo Zar ricorda l’infanzia, "quando litigavamo tra noi in cortile, dicevamo questo: chi lo dice sa di esserlo". Secondo Putin non si tratta solo di un detto o di uno scherzo, "il significato psicologico - ha proseguito - è molto profondo in questo: vediamo sempre le nostre qualità in un’altra persona e pensiamo che sia uguale a noi. E, sulla base di questo, valutiamo le sue azioni e diamo una valutazione in generale". Infine il presidente russo è andato dritto al punto nominando il capo della Casa Bianca: "Una risposta a Biden? Gli direi, ’stia bene. Le auguro buona salute! Lo dico senza ironia, senza scherzare".

Il giorno prima il neo presidente degli Stati Uniti è stato a un passo dallo scatenare il bis della Guerra Fredda. "Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer?”, gli ha chiesto George Stephanopoulos in diretta tv su Abc. "Lo penso", è stata la risposta secca del presidente americano, che ha poi aggiunto che il leader del Cremlino "pagherà un prezzo" per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020.

Ma se Putin ha atteso prima di replicare, lo stesso non si può dire del suo portavoce, Dmitri Peskov che ha respinto tutte le offese, definendole "completamente infondate". A scatenare il botta e risposta il rapporto della National Intelligence, che coordina tutte le agenzie degli 007. Qui è emerso che sarebbe stato il leader del Cremlino ad autorizzare in prima persona le operazioni per denigrare la campagna presidenziale di Biden e sostenere la rielezione di Donald Trump.

