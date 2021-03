Ufo, il report pesantissimo degli 007 americani: "Esistono, abbiamo tre video in cui eseguono delle manovre impossibili"

23 marzo 2021 a

a

a

Gli Ufo esistono. Ne è fortemente convinto l'ex direttore dell'intelligence nazionale Usa (Dni) John Ratcliffe, in carica sino al 21 gennaio sotto Donald Trump. "Gli Stati Uniti possiedono prove segrete che gli Ufo hanno infranto la barriera del suono senza emettere un 'boom sonico', oltre ad aver compiuto manovre da fantascienza, impossibili da imitare con le tecnologie umane conosciute", ha raccontato per poi scendere nei dettagli di quella che a suo dire è una certezza: "Abbiamo molti più avvistamenti di quelli che rendiamo pubblici e molti di questi 'incidenti' non hanno una spiegazione logica. Avrei voluto regalare ai cittadini un rapporto declassificato prima che finisse il mio mandato, ma non è stato possibile".

Ufo, lo Stato a caccia di alieni: non solo fantascienza, ecco il piano segreto

Nonostante questo gli Stati Uniti non attenderanno molto prima di svelare tutto. A giugno infatti è atteso il super dossier sugli extraterrestri. "Quando parlo di avvistamenti difficili da spiegare - ha poi precisato Ratcliffe alla Fox News -, mi riferisco a oggetti segnalati da piloti della Marina o dell'Air Force, quindi più di uno, oppure raccolti da satelliti dotati di sensori super precisi. Questi fenomeni aerei, tra cui il superamento della velocità del suono senza passare per la barriera del suono, sono stati visti in tutto il mondo".

"Ha visto video sconvolgenti, Trump convinto". Ufo e alieni, clamorosa decisione ala Casa Bianca

Un obiettivo che si è posto anche il suo successore, il nuovo direttore dell'intelligence nazionale Avril Haines. Al vaglio ci sono tre video della Marina Usa (catturati dai Super Hornets della Marina FA-18) rilasciati lo scorso anno grazie al Freedom of Information Act. Le immagini parlerebbero chiaro: tre Ufo eseguono manovre apparentemente impossibili a velocità incredibili. Un fenomeno che colpisce anche il nostro Paese. In Italia gli avvistamenti sono in crescita negli avvistamenti. Nel 2020, l'anno della pandemia, il Cun (Centro ufologico nazionale) ha ricevuto 380 segnalazioni, con un incremento del 57 per cento.

"Cos'ho visto nell'hangar militare". Area 51 e alieni, a Natale la scoperta sconcertante di un fotografo | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.