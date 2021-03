Meghan Markle e Harry salvati a un passo dal disastro. Retroscena clamoroso: "Principe Carlo furioso, stava per farlo". Chi lo ha fermato

26 marzo 2021 a

Il più furioso con Meghan Markle e il principe Harry era Carlo d'Inghilterra. Il principe e futuro Re (mamma Regina Elisabetta permettendo) d'Inghilterra, secondo i retroscena del prestigioso quotidiano britannico Indipendent, era pronto a rispondere con un devastante contro-comunicato alla intervista che suo figlio e sua nuora, Duchi di Sussex, hanno rilasciato alcune settimane fa alla potentissima giornalista americana Oprah Winfrey. Un'intervista, come noto. che ha fatto ovviamente il giro del mondo a tempo di record e soprattutto rovesciato una quantità mai vista di fango su Buckingham Palace.

Dalle lacrime di Meghan causate da alcune frasi "spietate" pronunciate dalla cognata Kate Middleton (con cui non è mai corso buon sangue) al pensiero di farla finita, fino alle accuse di un velato e strisciante razzismo a Corte (qualcuno avrebbe chiesto, prima del parto, "quanto nero sarebbe stato" Archie, il figlio di Harry e Meghan), sospetti incresciosi e pessima pubblicità per la Corona. I meglio informati delle Cose Reali hanno confermato come quella intervista non sia stata tanto un attacco ai nemici interni dei Duchi nel casato di Windsor, quanto un assalto senza precedenti e all'arma bianca contro la stessa Istituzione, la Monarchia inglese.

Buckingham Palace ha deciso di rispondere in maniera molto stringata e trattenuta, dopo qualche giorno. Non prima, però, di un accesissimo confronto all'interno della famiglia. Carlo e il primogenito William erano "desiderosi di correggere alcune delle cose" rispetto a quanto dichiarato da Meghan e Harry. Una formula garbata e diplomatica per esprimere quello che in realtà si sarebbe scatenato: una drammatica guerra di gossip. Secondo quanto riportato da Katie Nicholl a ET, infatti, il principe Carlo "voleva rilasciare una dichiarazione dettagliata in risposta all'intervista di Oprah e possibilmente affrontare alcuni di questi problemi in maniera approfondita. Dopo una riunione però si è deciso che una dichiarazione più breve sarebbe stata migliore, senza dare possibili appigli per continuare la lite". Nel nome, dunque, dell'etichetta e del proverbiale riserbo di Elisabetta, che ha sempre voluto tenere lontana la famiglia e la Corona dai pettegolezzi da tabloid. E la stessa formula utilizzata, di un Buckingham Palace "preoccupato" per le "questioni della razza", sono un primo tentativo di circoscrivere l'incendio.

