Mario Draghi, il retroscena: escluso dal vertice tra Russia e Ue con Putin, Macron e Merkel

31 marzo 2021 a

a

a

Vladimir Putin, Angela Merkel ed Emmanuel Macron sono stati i protagonisti di un vwertice internazionale sulla cooperazione sui vaccini anti-Covid, compreso il russo Sputnik V, sul caso Navalny e sulla Libia. Durante una videoconferenza, hanno discusso della possibile cooperazione sul vaccino, in funzione dello stato di avanzamento dell'esame del vaccino Sputnik V da parte dell'Agenzia europea del farmaco. Non c'è però, al vertice, il premier italiano Mario Draghi, proprio mentre nel nostro paese infuria la polemica sul vaccino russo mentre la Campania prova a procurarsi le dosi direttamente da Mosca. Sull'esclusione di Draghi forse pesa anche la posizione contro l’utilizzo dello Sputnik.

Conte chi? Scordato a tempo di record. Retroscena G7, così la Merkel lo ha umiliato con Draghi

Angela Merkel ed Emmanuel Macron hanno anche richiamato "l'attenzione del presidente Putin sulla situazione dell'oppositore russo Alexeï Navalny, affermando la necessità che i suoi diritti siano rispettati, in conformità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che la sua salute sia preservata" Hanno anche chiesto nuovamente - spiega una nota dell'Eliseo - che "la Russia si impegni con determinazione per stabilizzare il cessate il fuoco in Ucraina" e hanno chiesto un "dialogo inclusivo" in Bielorussia.

Video su questo argomento Mario Draghi, il debutto internazionale da premier italiano? Quasi "padrone di casa" al G7 con Biden, Merkel e Macron

Sulla Libia, altro argomento cui è interessata l'Italia, i leader francese e tedesco hanno auspicato di poter esercitare, con la Russia "tutto il loro peso per promuovere il processo di transizione". Hanno anche chiesto di proseguire negli aiuti transfrontalieri alla popolazione siriana. Infine, hanno deciso di "coordinare i loro sforzi in modo che il dialogo inizi e l'Iran torni il più rapidamente possibile a rispettare i suoi obblighi" in materia nucleare. Nel frattempo Putin avrebbe fatto sapere che la Russia è pronta a ripristinare le normali relazioni con l’Ue, se esistesse un reale interesse anche da parte di Bruxelles. Lo rivela un comunicato ufficiale della Federazione Russa. Tanti gli argomenti affrontati, i dossier delicati in cui è coinvolto anche il nostro paese, ma senza l’Italia, senza Draghi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.