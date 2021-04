Meghan Markle e Harry, "chi è il razzista a Corte". Regina Elisabetta, l'indiscrezione che fa tremare Buckingham Palace

01 aprile 2021 a

Svelato il "razzista" a Buckingham Palace che avrebbe offeso Meghan Markle e Harry, chiedendosi "quanto sarebbe stato nero" il piccolo Archie. Secondo Lady Colin Campbell, il nome che i duchi di Sussex non hanno avuto il coraggio di fare nella lunga intervista-bomba concessa a Oprah Winfrey, un fiume di veleno sulla Corona inglese, sarebbe niente meno che quello della Principessa Anna. Un nuovo terremoto, dunque, per la famiglia reale britannica.

La 71enne pettegola nobildonna, già al centro di libri-scandalo su Lady Diana (a cui Meghan, in qualche modo, si è voluta paragonare nella figura di una principessa ostaggio della Corte) e gli stessi Duchi di Sussex, ha rivelato sul suo canale Youtube come Anna abbia fin da subito malvisto Meghan, tormentando letteralmente il nipote con l'obiettivo neanche troppo velato di far saltare la coppia.

La secondogenita della Regina Elisabetta avrebbe fatto sentire la sua disapprovazione a Harry già prima del fidanzamento ufficiale con l'ex attrice di Suits, forse intuendo (con il senno di poi) il rischio di grossi guai e il difficile (oggi possiamo dire impossibile) adattamento di Meghan alla rigidissima etichetta regale.

Il principe, spiega Lady Campbell, si sarebbe "offeso mentre Anna non avrebbe attaccato la Markle per razzismo ma solo come riflesso di uno "scontro culturale": "A preoccuparla erano l’inabilità di Meghan, la sua determinazione a non rispettare le differenze culturali, oltre che l’istituzione di cui avrebbe fatto parte. E le conseguenze che ciò avrebbe avuto nei figli di Harry".

