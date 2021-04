Meghan Markle, le conseguenze imprevedibili: "Chi stanno cercando Kate Middleton e William", tremano i Windsor

04 aprile 2021 a

Effetto Meghan Markle: a Kate Middleton e al principe William serve un "personal assistant", un segretario personale. Nulla di strano, trattandosi dei Duchi di Cambridge, eredi al trono d'Inghilterra, con tre figli e impegni diplomatici in giro per il mondo. Se non fosse che l'annuncio, pubblicato sulla bacheca online della Household of TRH The Duke and Duchess od Cambridge, sarebbe da mettere in stretta relazione con quanto accaduto qualche settimana fa. L'esplosiva intervista della cognata Meghan e del marito Harry, fratello di William, alla giornalista americana Oprah Winfrey, in cui in Duchi di Sussex hanno spiattellato tutti i più velenosi sospetti sulla Corona e i Windsor, accusandoli pure di razzismo.

Il segretario personale, si legge, deve essere "esperto nel fornire supporto amministrativo a un team impegnato: bisognerà gestire le agende, organizzare gli incontri e dare assistenza durante le visite, gli eventi e i viaggi". E oltre a essere "impeccabile" ed "eccellente", dovra dimostrare "l'abilità di mantenere la discrezione e l'esercizio alla discrezione in qualunque momento sono essenziali". Eccolo il punto cruciale: niente gole profonde, massima riservatezza, visto che "i doveri del candidato includono anche: gestione delle telefonate, delle lettere e delle mail".

L'assistente personale avrà acceso a tutte le informazioni sensibile su Kate e William, facilmente utilizzabili a scopo di lucro con i famigerati tabloid britannici sempre a caccia di scoop e pettegolezzi regali. Dopo aver avuto una "spia" in famiglia, insomma. la sempre abbottonatissima Regina Elisabetta e i suoi eredi non vorrebbero alimentare ulteriormente la macchina del fango, con la beffa di doverla pure pagare.

