Denise Pipitone, "rinviata la registrazione". Il ricatto russo, sfregio a Piera Maggio: salta tutto?

06 aprile 2021 a

a

a

Slitta l'annuncio sull'esito del Dna che tiene tutta Italia con il fiato sospeso. I risultati del test effettuato per sapere se Olesya Rostova è Denise Pipitone non arriveranno oggi, 6 aprile, durante la trasmissione пусть говорят (Pust’ govoryat). La puntata in cui si farà chiarezza sul mistero della giovane russa rapita e in cerca dei suoi genitori sarà registrata domani. Tra i motivi citati da Davide Maggio un’indisponibilità della stessa Rostova. Eppure in tanti temono la tv russa voglia cavalcare il caso, anche l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta: "Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa", ha detto il legale della madre di Denise che avrebbe dovuto prendere parte alle registrazioni di oggi e che aveva preso contatti con la tv russa per trovare un accordo che tutelasse la famiglia Maggio.

"Il Dna lo esclude". Denise Pipitone, indiscrezione pazzesca dalla Russia: perché Piera Maggio ora spera davvero

E ancora è stato il suo sfogo: "Se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al gruppo sanguigno di Olesja e dell’eventuale test del Dna non parteciperemo ad alcun collegamento televisivo. Senza i documenti che chiediamo non parteciperemo a nessuna passerella televisiva e chiuderemo ogni rapporto con la tv russa. Abbiamo accettato la loro proposta di un faccia a faccia in tv con l’obiettivo di fornire alla Procura che indaga tutta la documentazione scientifica necessaria a fare chiarezza. In mancanza di ciò chiederemo alla magistratura di svolgere direttamente tutti gli accertamenti del caso con una rogatoria internazionale, ma non siamo disposti a una strumentalizzazione mediatica della vicenda".

"Tutto in diretta tv". Denise Pipitone, sfregio alla famiglia dalla Russia: la rabbia dell'avvocato

L'avvocato e Piera Maggio si sono detti "delusi" in quanto pensavano di ricevere i risultati del test del Dna più velocemente. "Il dolore di un genitore non si ripaga con il ricatto mediatico. Rimaniamo sempre cauti…Vogliamo certezza e basta", ha fatto eco a Frazzitta anche la mamma della piccola scomparsa diciassette anni fa a Mazara del Vallo e mai più trovata.

"Non mi arrenderò mai": Olesya Rostova, a pochissime ore dall'esito del Dna questa foto: cambia tutto? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.