Sri Lanka, la Miss brutalizzata e umiliata in diretta: le strappano la corona, scappa in lacrime e finisce in ospedale

06 aprile 2021 a

a

a

Clamorosa rissa in diretta al concorso di Mrs Sri Lanka 2021, a cui possono partecipare solo reginette di bellezza sposate. La vincitrice è stata letteralmente brutalizzata dalla miss dell'edizione precedente, che l'ha raggiunta sul palco durante la premiazione, l'ha affrontata a muso duro e le ha strappato di testa il diadema, per darlo alla seconda classificata. La vincitrice "per pochi secondi" ha riportato una lesione alla testa ma soprattutto è stata talmente umiliata da scappare dietro le quinte, in lacrime, mentre l'ex miss e le altre concorrenti festeggiavano la seconda classificata, decisamente stupita di quanto era appena accaduto.

Il motivo della bagarre trasmessa in diretta dalla tv nazionale? Caroline Jurie ha tolto la corona a Pushpika De Silva accusandola di essere divorziata. Dopo lo sconcerto generale, gli organizzatori hanno deciso di riconsegnare il titolo alla legittima proprietaria, smentendo l'accusa infamante (per la cultura locale) della ex Miss. "C’è una regola che impedisce alle donne che sono già state sposate e sono divorziate, quindi mi sono mossa per dare la corona alla seconda classificata", ha spiegato la Jurie. Il gesto però potrebbe costarle caro, perché la De Silva, dopo aver visto riconosciuta la sua vittoria (ed essere finita in ospedale) in un post di Facebook ha annunciato di voler intraprendere un'azione legale per il comportamento "irragionevole e offensivo" della collega. "Ci sono molte mamme single come me oggi che soffrono in Sri Lanka - è il suo messaggio -. Questa corona è dedicata a quelle donne, a quelle mamme single che soffrono per crescere i propri figli da sole".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.